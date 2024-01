Bicicletas elétricas da PM do Ceará podem percorrer areia e chegar até 45km/h

Ciclomotores estão atuando em fase de teste em novo modelo de patrulhamento na Praia do Futuro, Beira Mar, Praia de Iracema e Barra do Ceará, em Fortaleza

As bicicletas elétricas, inseridas no novo modelo de policiamento da Polícia Militar do Ceará (PMCE), podem percorrer a faixa de areia das praias e chegar a velocidade de até 45 km/h. Em fase de teste, os equipamentos começaram a operar no sábado passado na Praia do Futuro, Beira Mar, Praia de Iracema e Barra do Ceará, em Fortaleza.

Atualmente, apenas equipes do Batalhão de Turismo (BPTur) estão operando com os ciclomotores.

A expectativa é que após o período de teste seja feita uma avaliação pela PMCE para análise da viabilidade do uso de forma permanente e do emprego do equipamento em outras áreas da Capital, da Região Metropolitana (RMF) e do interior do Ceará.