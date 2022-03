Homem é preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo em Caririaçu

Um homem foi preso em flagrante nessa quarta-feira, 2, no bairro Conjunto Padre Vicente, localizado no município de Caririaçu, a 255,2 km da Capital cearense. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) efetuou a captura durante uma operação para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Na ação, também foram apreendidas armas, munições e aparelhos celulares. O suspeito foi autuado por posse irregular de arma de fogo.

O mandado expedido em desfavor de Antônio Nicácio Alves da Cunha, 54 anos, tratava-se de busca e apreensão para apurar crimes de lesão corporal dolosa e porte ilegal de arma de fogo. Ele já possui um antecedente por crime de trânsito.

Durante a ocorrência, a equipe da Polícia Civil da cidade encontrou um revólver calibre 38 com 19 munições intactas, que estavam escondidas no guarda-roupa da residência de Antônio. Além das armas, também foram apreendidos aparelhos celulares e notebooks.

Antônio Nicácio foi conduzido à Delegacia Municipal de Caririaçu.



