Eusébio: Adolescentes de 12 a 17 anos começam a ser vacinados contra Covid nesta quinta-feira

A Prefeitura de Eusébio anunciou o avanço na imunização da população contra Covid-19. A gestão informou que pretende iniciar a imunização de adolescentes de 12 a 17 anos a partir desta quinta-feira, 23. Os jovens devem ser imunizados com a vacina Pfizer/BioNTech.

A recomendação é que os adolescentes estejam acompanhados dos responsáveis e com a seguinte documentação: RG, CPF, cadastro no Saúde Digital, comprovante de endereço, cartão do SUS e cartão de vacinação.

LEIA MAIS | Ministério da Saúde recua e orienta volta da vacinação de adolescentes sem comorbidades

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ Por falta de AstraZeneca, quatro cidades do Ceará suspendem segunda dose

Além disso, hoje também serão imunizados com a segunda dose (D2) da Pfizer as pessoas que tomaram a primeira dose (D1) até o dia 30 de junho. Esse público deve se deslocar para ao Núcleo de Arte e Cultura Aluísio Bruno (NAEC), no horário de 8h às 15h.

Também nesta quinta-feira, na Praça de Alimentação do Shopping Eusébio, no horário de 13h às 19h, estarão sendo vacinados, com a D1 da CoronaVac, os adultos a partir de 18 anos; e com a D2 da CoronaVac os adultos a partir de 18 anos, com agendamento de D2 até 30 de setembro (30/09). Os documentos são os mesmos exigidos para os adolescentes

A Secretaria Municipal de Saúde do Eusébio informa que as pessoas com sintomas gripais não devem se deslocar aos locais de vacinação. "Devem esperar os sintomas passarem e aquelas que tiveram Covid-19 recentemente, devem esperar 30 dias após os primeiros sintomas para buscarem a vacinação", relatam em nota.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags