Mulher foge de criminoso após ser feita refém no próprio carro, em Cruz

Vítima conseguiu fugir no momento em que criminoso parou o carro em um posto de gasolina. Suspeito é procurado pelas forças de segurança do Estado

Uma mulher acionou policiais militares em Jijoca de Jericoacoara (Litoral Oeste do Estado) relatando ter sido sequestrada , em seu próprio carro, na localidade de Preá, em Cruz , município vizinho. Segundo a vítima, ela conseguiu fugir do criminoso quando ele parou o carro em um posto de gasolina , informou a Polícia Militar.

“A arma de fogo e a vítima foram apresentadas na Delegacia Regional de Granja para os procedimentos cabíveis”, afirmou a Assessoria de Comunicação da PM. “Diligências continuam em busca do suspeito. A população pode contribuir com o trabalho policial com denúncias através dos telefones 181 ou 190”.

Câmeras de vigilância registraram o momento em que a mulher conseguiu se desvencilhar do criminoso. As imagens mostram o homem entrando na loja de conveniência do posto de gasolina e comprando duas águas. A mulher também entra e pede ajuda à funcionária da loja, chegando a se esconder atrás do balcão. O homem, em seguida, foge.