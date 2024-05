Herança: homem é preso suspeito de tentativa de feminicídio contra irmã

A tentativa de assassinato ocorreu no dia 21 deste mês, e a prisão na última quarta-feira, 29

Foi preso em Cruz, no litoral oeste do Estado, um homem de 40 anos suspeito de tentativa de feminicídio contra a própria irmã. A prisão foi feita por agentes à paisana da Polícia Civil na manhã da última quarta-feira, 29.

A mulher de 42 anos foi agredida com uma faca pelo irmão em um transporte coletivo na Cidade. De acordo com nota da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o incidente ocorreu no dia 21 deste mês, e a motivação seria um desentendimento entre os irmãos.

