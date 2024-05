Cidade de Cruz recebe programa de reforço em ensino de matemática

Cerca de 60 professores e técnicos da Secretaria da Educação do município de Cruz , localizado a 243 quilômetros (km) de Fortaleza , farão parte, a partir deste abril, de um programa de capacitação em ensino de matemática. A formação é realizada em parceria com o Programa Mentalidades Matemáticas, promovido pelo Instituto Sidarta, e deverá beneficiar mais de quatro mil estudantes da região.

Entre os motivos que traz o programa a Cruz está o déficit em aprendizagem de matemática ainda presente no município. De acordo com o secretário da Educação de Cruz, Raí Mota, a disciplina tem sido uma das principais deficiências dos estudantes da rede municipal em avaliações externas.

O método é aplicado pelo Instituto Sidarta há cerca de oito anos no Brasil, com passagens por São Paulo (SP), Cotia (SP), Itu (SP), Altamira (PA), Santana do Ipanema (AL) e Vespasiano (MG), entre outros locais.

"Nós ainda não conseguimos fazer com que todos aprendam as habilidades que estão previstas no currículo de cada ano. Então, a parceria com o Mentalidades Matemáticas vem para aumentar o nosso repertório e o repertório dos nossos professores para pensar nas melhores práticas de ensino e, consequentemente, garantir o direito de aprender a matemática dos nossos estudantes", completa.

Encontros serão serão realizados até novembro

Duas reuniões presenciais para os docentes já têm datas previstas, uma no próximo 30 de abril e outra no mês de agosto. Até novembro, encontros remotos mensais serão organizados para acompanhamento e análise dos resultados alcançados durante o processo.

Ao longo destes oito anos, o MM formou cerca de 11 mil professores, com destaque para a atuação na cidade de Cotia, em São Paulo. Segundo dados do Instituto Sidarta, a rede de ensino do município paulista obteve um salto de um ano e três meses em escolaridade, após um curso de férias ministrado por 10 dias.

A análise foi feita a partir de resultados obtidos na avaliação MARS (Mathematics Assessment Resource Service).

“Dado o histórico de compromisso de Cruz com a aprendizagem matemática de seus alunos, enxergamos essa parceria como uma oportunidade de trocas de experiências e de reflexões para uma educação matemática mais equitativa. Ao compartilhar os princípios de Mentalidades Matemáticas com a equipe de Cruz, esperamos colaborar na cocriação de formas de ensinar um fazer matemático mais avançado", comenta a presidente presidente do Instituto Sidarta, Ya Jen.