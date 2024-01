Adolescente é apreendido suspeito de participar de homicídio contra mulher no Preá

Com a apreensão do suspeito, sobe para dois o número de capturas de envolvimento no crime que aconteceu no último dia 6 de janeiro

O adolescente é o segundo suspeito de ter participado do crime. No último dia 10, a Polícia Civil do Ceará prendeu em flagrante José Virlan Araújo, de 19 anos, na cidade de Acaraú. A prisão foi convertida em preventiva no dia seguinte.

O crime aconteceu no último dia 6 de janeiro e, conforme as investigações, o suspeito teria levado a vítima para o local do crime e imobilizado-a. A apreensão contou com as equipes da Delegacias Municipais de Cruz e Marco. O adolescente teve a decisão judicial cumprida na cidade de Sobral.

Um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de participar da morte de uma mulher de 19 anos na localidade do Preá , no município de Cruz , a 243,1 quilômetros de Fortaleza. A captura aconteceu na última quarta-feira, em Sobral , 17, após a Polícia Civil do Ceará (PCCE) cumprir um mandado de busca e apreensão contra o adolescente.

De acordo com as investigações policiais, a motivação do crime contra a mulher está relacionada a uma dívida de um suspeito com a vítima e, após ser cobrado por ela, resolveram matá-la. A Polícia Civil informou que as diligências seguem no intuito de capturar outros suspeitos do crime.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Cruz: (88) 3660 1436