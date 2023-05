Dois jovens de 18 anos são mortos no município de Cruz

A investigação do caso ficará com a Delegacia Regional de Acaraú, unidade policial responsável pela área

Dois jovens de 18 anos de idade foram mortos no município de Cruz, no Ceará. O crime aconteceu nesta segunda-feira, 8, na zona rural. As informações foram confirmadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



O duplo-homicídio aconteceu em via pública e as vítimas foram mortas a tiros.

"A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas e foram até o local", divulgou a SSPDS.

A investigação do caso ficará com a Delegacia Regional de Acaraú, unidade policial responsável pela área.