Serviços de identificação e registro civil vão ser oferecidos em Fortaleza e no Interior

Praças públicas localizadas no Centro de Fortaleza vão recebem serviços de identificação e registro civil desde segunda-feira, 8. A iniciativa está inserida no projeto Caminhão do Cidadão, vinculado à Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), e é voltada para a população em situação de vulnerabilidade social.

No Centro, serão englobadas as praças Ferreira, da Estação e Parque das Crianças — os serviços nesses espaços vão ser oferecidos até os dias 9, 10 e 12 de maio.

Os parques Dom Aloísio Lorscheider, no Itaperi, e Bisão, no Mucuripe, também vão receber a iniciativa — nesses ambientes, as atividades vão ser realizadas nos dias 10 e 11 de maio, respectivamente. O atendimento acontece das 9 às 16 horas.

O catálogo de serviços oferecidos pelo Caminhão do Cidadão conta com a emissão da 1ª e 2ª vias da Carteira de Identidade (RG), do CPF e da Certidão de Antecedentes Criminais. Ainda são disponibilizadas instruções acerca do Seguro Desemprego e da Carteira do Trabalho e Previdência Social (CTPS digital)

Caminhão do Cidadão no Interior

Além de Fortaleza, os municípios de Abaiara, na região Sul do Ceará, de Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba e de Lavras da Mangabeira, no Centro-Sul do Estado, também vão receber o Caminhão Cidadão nesta semana.

Em Abaiara, os serviços ficarão disponíveis de 8 a 10 de maio; em Guaraciaba do Norte e em Lavras da Mangabeira, de 10 a 12. No Interior, os atendimentos acontecem das 8 às 16 horas.

Caminhão Cidadão em Fortaleza

Dia 8 - Segunda-feira

Local: Praça do Ferreira (rua Floriano Peixoto, s/n – Centro)



Local: Praça da Estação (rua Castro e Silva, s/n – Centro)



Local: Parque das Crianças (rua Pedro I, s/n – Centro)

Local: Parque Dom Aluísio Lorscheider (av. Bernardo Maciel, s/n, bairro Itaperi)



Local Parque Bisão (avenida Beira-Mar, Bairro Mucuripe)



Local: Praça do Ferreira (rua Floriano Peixoto, s/n – Centro)

Caminhão Cidadão em Abaiara

Dias – 8, 9 e 10 (segunda-feira, terça-feira e quarta-feira)

Local: Avenida Padre Ibiapina, s/n, Centro

Caminhão Cidadão em Guaraciaba do Norte

Dias – 10,11 e 12 (Quarta, quinta e sexta-feira)

Local: Praça do Estudante (avenida 12 de Novembro – Centro)

Caminhão Cidadão em Lavras da Mangabeira

Dias – 11, 12 e 13 (quinta-feira, sexta-feira e sábado)

Local: Praça dos Correios (rua Alda Férrer Augusto Dutra - Centro)