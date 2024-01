Dois homens acusados de crimes sexuais são presos em Croatá

Após o recebimento de informações, o Conselho Tutelar, em maio deste ano, acionou a equipe da Delegacia de Guaraciaba do Norte que iniciou o trabalho investigativo, resultando na prisão do suspeito.

O outro preso é um homem de 28 anos suspeito de praticar abusos com a própria sobrinha, de 13 anos. O caso era investigado desde o dia 25 de agosto último, quando a Polícia recebeu informações sobre o crime.

Os dois suspeitos foram levados à Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte e estão à disposição da Justiça.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte: (88) 3652–2001