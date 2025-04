Homem é preso portando armas e apetrechos para caça de animais no Crato

Um homem de 59 anos de idade foi preso na noite do último sábado, 11, no município do Crato, a 538 km de Fortaleza, portando diversos equipamentos e apetrechos para caça de animais silvestres.



De acordo com as autoridades, uma equipe do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), estava fazendo um patrulhamento de rotina no Sítio Mané Coco, conhecido por ser ponto de caça ilegal de animais silvestres, quando avistou um carro em atitude suspeita.