Homem que mantinha 79 pássaros silvestres em cativeiro é detido em Fortaleza

Um homem de 46 anos foi detido por crime ambiental na sexta-feira, 31, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele mantinha 79 pássaros silvestres e seis ovos em cativeiro. As aves foram resgatadas e devem passar por reabilitação.

Quando chegaram no local indicado por denunciantes, os agentes ouviram os cantos das aves e "localizaram diversas espécies mantidas em cativeiro, além de 15 gaiolas", durante a vistoria.

Entre os animais resgatados estavam:

20 Bicudos;

13 Papa-capins;

9 Bigodeiros;

6 Galos-de-campina;

6 Golinhas;

5 Papa-arroz;

4 Canários-da-terra;

4 Sanhaçus;

2 Tizis;

2 Verdelinos;

2 Bicos-de-lacre;

2 Vem-vems;

2 Periquitos-do-sertão, além de seis ovos dessa mesma espécie;

1 Azulão;

1 Sibite.

A Sociedade Protetora Ambiental (SPA) participou do resgate e os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), onde, de acordo com a SSPDS, "passarão por triagem e reabilitação antes de serem devolvidos ao habitat natural".