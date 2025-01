Após forte chuva, Canal do Rio Granjeiro transborda e água invade casas e comércios no Crato

Após chuva de 91 milímetros na madrugada desta quarta-feira, 22, o canal do Rio Granjeiro, no Crato, voltou a transbordar. Uma forte correnteza invadiu casas e comércios no Centro da Cidade. Na rua Tristão Gonçalves, conhecida como Rua da Vala, a água ficou acima da altura do joelho e levou lama, entulho e lixo para alguns imóveis. Não há relatos de feridos.

As inundações no entorno do canal do Rio Granjeiro são recorrentes em períodos chuvosos. Em 2024, a licitação do projeto de reconstrução do canal foi concluída. O projeto, orçado em cerca de R$ 155 milhões, tem investimentos dos governos estadual e federal. Com a ampliação da vazão de 60 m³ para 140 m³, a Prefeitura do Crato afirma que o problema será resolvido definitivamente.