Exame de comparação balística identifica que pistola apreendida foi usada em homicídios no Crato

Uma arma de fogo apreendida pelo Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) passou por um exame de comparação balística realizado pela Perícia Forense do Ceará. A partir da investigação da Delegacia Regional do Crato, houve a elucidação de dois homicídios e uma tentativa de homicídio. Um mandado de prisão foi cumprido nesta terça-feira, 14, contra um homem apontado como integrante de facção criminosa.

De acordo com o titular da Delegacia Regional de Crato, delegado da Polícia Civil Daniel Leite, foi cumprido um mandado de prisão em desfavor de Rogério da Silva Rodrigues Filho, conhecido como Rogerinho. O homem é apontado como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC).

O homem foi detido por policiais do Raio no fim do ano de 2024 por porte ilegal de arma de fogo. Depois da apreensão da pistola 9 milímetros, a equipe da Polícia Militar apresentou o material na delegacia e a Polícia Civil, por meio da autoridade policial que investigava o dono da arma pelos crimes, solicitou uma perícia na pistola. Conforme o titular da delegacia, o exame confirmou o uso da mesma arma nos homicídios e uma tentativa. Uma motocicleta usada nas ações também foi apreendida. O delegado Daniel explica que há uma briga entre as facções do PCC e a do Comando Vermelho (CV) pelos territórios de tráfico de drogas. Enquanto o PCC detém uma maior área no tráfico o CV ocupa um espaço menor e os dois grupos são responsáveis por homicídios na região.