Médico acusado de abusar de pacientes no Crato é condenado a 6 anos de prisão

O médico Cícero Valdizébio Pereira Agra foi condenado a seis anos e cinco meses de prisão por violação sexual mediante fraude. Ele é acusado de abusar sexualmente de duas pacientes em seu consultório, localizado no Crato (Cariri Cearense). A ação penal teve início em 2021.



A decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Crato foi publicada nesta terça-feira, 23, no Diário de Justiça do Estado do Ceará (DJCE). Cícero Valdizébio deverá cumprir a pena, inicialmente, em regime semiaberto, mas poderá recorrer em liberdade.



Como o caso tramita em segredo de justiça, detalhes da acusação não foram revelados. Entretanto, no trecho da sentença publicado no DJCE, é citado que o juízo levou em conta na dosimetria da pena a "elevada" culpabilidade do réu, "considerando o relato da vítima de que, no momento dos fatos, estava se sentindo sonolenta e com baixa capacidade de reagir, por estar sob efeito de medicamentos”.