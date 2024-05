PRE e PRF realizam operação Corpus Christi fiscalizando rodovias no Estado

As polícias Rodoviária Estadual (PRE) e a Federal (PRF) iniciaram nesta quarta-feira, 29, a Operação Corpus Christi 2024. Os agentes da PRE começaram as atividades às 18 horas desta quarta-feira, 29, já as forças da PRF iniciaram a zero hora. Ambas as corporações devem seguir com as operações até o próximo domingo, 2.

As forças estaduais contam com 348 agentes, o que segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) representa um aumento de 35,9% no efeito em relação à operação do ano passado, quando foram destacados 256 agentes. Já Polícia Rodoviária Federal informou por meio de seu site que suas atividades têm como foco reduzir as ultrapassagens proibidas ao longo das BRs.

De acordo com informações da PRF, mais de 7.500 ultrapassagens em locais proibidos foram flagradas em 2023. A pena para quem faz ultrapassagem pela contramão em locais proibidos pode chegar a R$ 1.467,35 reais, com aplicação de 7 pontos na carteira de habilitação.