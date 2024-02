Criança morre após toldo desabar no município do Crato

Uma criança morreu nesse domingo, 18, após um toldo desabar no município do Crato , localizado a 502,3 quilômetros de Fortaleza.

De acordo com informações da Defesa Civil do Crato, o caso aconteceu no bairro São Miguel e familiares relataram que a criança e o pai estavam sentados embaixo do toldo que desabou.

A vítima acabou não resistindo aos ferimentos. O pai da criança também teria ficado ferido após o acidente.