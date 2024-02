Mulher é presa suspeita de proferir injúrias raciais em restaurante no Crato

Uma mulher foi presa suspeita de cometer injúria racial em uma churrascaria no município do Crato, a 502,3 km de Fortaleza. De acordo com a vítima, a acusada se levantou da mesa onde estava e proferiu contra ela ofensas de cunha racista. Ela a teria chamado de “negrinha”, além de dizer que o lugar de pessoas negras era como escravos.

A acusada foi presa, mas logo depois foi solta após uma audiência de custódia realizada nessa terça-feira, 13. Ela está proibida de frequentar o restaurante pelos próximos seis meses e de se ausentar da cidade.