Homem suspeito de estuprar adolescente na Bahia é preso com documento do irmão no Crato

Um homem de 32 anos foi preso no município do Crato, na região do Cariri cearense, suspeito de estuprar, em 2020, uma adolescente no estado da Bahia. A prisão aconteceu na noite da última sexta-feira, 11, pela Polícia Civil do Ceará (PCCE). Na ocasião, o suspeito estava usando o documento do próprio irmão com objetivo de fugir das ações policiais.

A prisão aconteceu após uma denúncia anônima sobre o suspeito, que é investigado por estupro de vulnerável, contra uma menina, que na época tinha 12 anos de idade.

O crime foi registrado na cidade de Anagé, na Bahia, em maio de 2020. De lá para cá, o homem era considerado foragido da Justiça da Bahia.

Após a captura, o homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Crato, onde a ordem judicial foi cumprida. Além disso, em desfavor dele foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de falsa identidade. O suspeito está à disposição da Justiça.

O nome do suspeito não será divulgado para preservar a identificação da vítima.