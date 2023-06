Elmano empossa professor Carlos Kleber como novo reitor da Urca

O professor Carlos Kleber tomou posse nesta segunda-feira, 26, como reitor da Universidade Regional do Cariri (Urca). A cerimônia foi realizada no Palácio da Abolição, em Fortaleza, com a presença do governador Elmano de Freitas (PT). Na ocasião, também foi empossada a nova vice-reitora, a professora Socorro Vieira. A chapa foi eleita em consulta universitária realizada em abril passado.

O novo reitor substitui o então ocupante do cargo, Francisco do O’ de Lima Júnior, de quem Carlos Kleber era vice-reitor. A Urca é a maior instituição pública de ensino superior do Interior cearense, com quase dez mil alunos, 32 cursos de graduação, duas residência, 16 especializações, nove mestrados e dois doutorados. A Universidade possui campi em Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha, Campos Sales e Iguatu.

Após formalizar a posse dos novos ocupantes da Reitoria, o governador destacou a importância da participação da comunidade acadêmica na escolha dos representantes. "Como a comunidade universitária participou ativamente da escolha da nova gestão, tenho certeza de que ela quer a continuidade do trabalho que vem sendo realizado", afirmou Elmano.

O estatuto da Urca não permite reeleição para os cargos de reitor e vice-reitor. A dinâmica, na visão da secretária de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece), Sandra Monteiro, colabora para a qualidade na gestão universitária.

"Presenciamos uma aprovação quase unânime, a partir de consulta universitária. Isso talvez devido ao trabalho muito bem realizado pelos dois (Lima Júnior e Carlos Kleber), que trouxe um ganho de aprendizado de como a Universidade se relaciona com o Cariri, com o Geopark Araripe, os museus e unidades descentralizadas”, pontuou a secretária.

No primeiro discurso após a posse, o novo reitor pregou continuidade. "Vamos focar na consolidação dos projetos. Tivemos um forte crescimento da nossa universidade nesses últimos anos, com o ex-governador e agora ministro da Educação, Camilo Santana, depois com a professora Izolda Cela e, atualmente, com o governador Elmano de Freitas. São muitos projetos sendo implantados e em andamento", frisou Carlos Kleber.

Perfil do reitor



Professor Carlos Kleber Nascimento de Oliveira é graduado em Engenharia de Materiais, mestre em Engenharia e doutor em Ciências da Engenharia de Materiais. Ingressou na Urca em 1996, como professor bolsista de Extensão Tecnológica.

Em 1998 prestou concurso e foi aprovado e nomeado professor efetivo, perfazendo 27 anos de atuação profissional na instituição. Foi coordenador do Curso de Engenharia de Produção Mecânica; chefe de Departamento de Engenharia de Produção; diretor do Centro de Ciências e Tecnologia (CCT); pró-reitor de Ensino de Graduação, quando liderou, de forma coletiva, o processo de recredenciamento da Urca e de renovação do reconhecimento dos cursos de graduação.

No ano de 2019, foi eleito vice-reitor da Urca. Foi ainda coordenador local do Dinter em Engenharia Mecânica, em parceria com a Unesp, e coordenador local do Programa de Intercâmbio Brasil/França, Brafitec/Capes.

É avaliador de cursos de Graduação do Ministério da Educação (MEC), e de cursos de Engenharia no Mercosul e países associados. Atualmente, é conselheiro do Conselho de Educação do Ceará, membro da Câmara de Educação Superior e Profissional (Cesp/CEE).

Perfil da vice-reitora



Professora Maria do Socorro Vieira Lopes é enfermeira, mestre e doutora em Enfermagem. Tem vivências comunitárias na luta pela reforma sanitária brasileira e implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), quando Agente de Saúde à época (1987).

Participou da implantação das primeiras equipes de Saúde da Família em Jucás. Ingressou na Urca em 2002, como professora efetiva do Departamento de Enfermagem. Foi coordenadora do curso, diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), pró-reitora de Assuntos Estudantis (Proae), quando liderou a equipe de elaboração do Núcleo Interdisciplinar de Apoio Psicopedagógico (Niap).

Atualmente, é vice-coordenadora e professora do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família Renasf/Urca e professora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Urca.