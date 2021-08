Urca abre edital para vestibular e inclui novas graduações; confira

A Universidade Regional do Cariri (Urca) publicou o edital de realização do Processo Seletivo Unificado (PSU/Urca) 2021.2. Com prazo de inscrição até o dia 20 de setembro, as provas serão realizadas nos dias 16 e 17 de outubro. As inscrições começaram nessa quinta-feira, 18.

Vagas para as graduações em Medicina e Turismo, com 30 e 40 vagas respectivamente, serão ofertadas pela primeira vez pela instituição. Confira o edital aqui. No total, serão ofertadas 1.280 vagas em 18 cursos de graduação da universidade, considerando ampla concorrência, cotas sociais e raciais, além do percentual para pessoas com deficiência, todas com ingresso para o segundo semestre letivo de 2021.

De acordo com o reitor da Urca, Francisco do O' de Lima Júnior, em entrevista à Rádio CBN Cariri, as provas serão realizadas de forma presencial, com inscrições abertas a partir dessa quarta-feira, 18, realizadas pela internet até 20 de setembro, oferecendo ao vestibulando a opção de escolha do espaço para a realização das provas. “Hoje nós realizamos provas em todos os municípios em que a Urca atua, sendo Crato, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Campos Sales, Iguatu e nos municípios de Mauriti também, devido à grande demanda de pessoas do Cariri Leste procurando a universidade”, explica.

Além das oportunidades para as novas graduações, as 1.280 vagas aplicam-se aos cursos de Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Construção Civil - Edifícios, Construção Civil - Topografia e Estradas, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia de Produção, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química e Teatro.

De acordo com Francisco, a Urca passará a ofertar o curso de Arquitetura e Urbanismo, que será instalado no Centro de Ciências e Tecnologia (CCT), no campus Crajubar, em Juazeiro do Norte. Segundo a assessoria de comunicação da instituição, o projeto de inauguração ainda passará pelos trâmites necessários para aprovação, equivalendo às instâncias da universidade, aos conselhos superiores e ao Conselho Estadual de Educação. Com os novos cursos de Medicina e Turismo, a instituição passou a ter 21 cursos de graduação.

Inscrições

A taxa de inscrição é de R$ 150 para candidatos que não-isentos. Alunos de Escola Públicas do Estado do Ceará, que tenham solicitado o recurso pela segundo vez, pagarão o valor parcial de R$ 75, enquanto será cobrada taxa de R$ 112,50 aos que solicitaram pela terceira vez. A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet.

As provas serão aplicadas nos municípios de Barbalha, Campos Sales, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Mauriti e Missão Velha, em locais a serem divulgados no Cartão de Identificação. No dia 16 de outubro, das 13h às 17h, as provas aplicadas serão de Física, Matemática, Química e Biologia. Já no dia 17, serão realizadas provas de História, Geografia, Língua Portuguesa/Literatura Lusófona, Língua Estrangeira e Redação.

