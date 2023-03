Policiais suspeitos de duplo homicídio em Morrinhos são afastados das funções por 120 dias

Decisão do afastamento foi tomada pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD)

Os policiais militares suspeitos de participarem das mortes da advogada Rafaela Vasconcelos de Maria, 34, e da mãe dela, Maria Socorro dos Vasconcelos, 78, foram afastados das suas funções por 120 dias. Duplo homicídio ocorreu no Centro de Morrinhos, na última semana. Decisão do afastamento foi tomada pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD).

Ato foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta terça-feira, 28. De acordo com documento, o sargento Francisco Amaury da Silva Araújo e o soldado Daniel Medeiros de Siqueira devem ficar afastados de seus cargos de forma preventiva, por 120 dias.

Segundo portaria, foi instaurado ainda um conselho de disciplina "com o fim de apurar as condutas transgressivas que são atribuídas" aos suspeitos. Também está sendo avaliada "a incapacidade destes para permanecerem nos quadros da Corporação Militar a que pertencem".

"Os fatos que lhes são imputados, em tese, se revelam incompatíveis com a função pública, além de ser necessário à garantia da Ordem Pública e à correta aplicação da sanção disciplinar", diz CGD.

Duplo homicídio



Rafaela era esposa de um tenente-coronel da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Ela e a mãe, Maria Socorro, foram mortas por volta do meio-dia da sexta-feira, 24, no Centro de Morrinhos. Câmeras de vigilância mostraram que o crime foi praticado por um motociclista.

As vítimas foram mortas por dois ou três tiros cada. Horas após o crime acontecer, o veículo utilizado no homicídio foi encontrado em uma casa abandonada, a cerca de três quilômetros do Centro de Morrinhos.

Francisco Amaury e Daniel Siqueira foram presos no mesmo local um dia depois. Segundo afirmaram, eles apenas estavam passando pelo local e pararam para fazer necessidades fisiológicas.

No entanto, investigadores encontraram no celular de Amaury vídeos que reforçam os indícios de participação dos agentes de segurança no crime. No aparelho foram identificadas gravações como o momento em que o veículo e a residência de Rafaela são filmados.