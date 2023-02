Quadrilha composta por 17 PMs prestava apoio a traficantes, diz Ministério Público

Foram deflagradas na manhã desta quinta-feira, 2, as nona e décima fases da operação Gênesis, que investigam traficantes de drogas e policiais militares suspeitos de crimes como extorsão, roubo, tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, organização criminosa, corrupção passiva e comércio irregular de armas e munições.



Foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e 31 mandados de busca e apreensão nos municípios de Fortaleza, Caucaia, Pacatuba e Maranguape (todos na Região Metropolitana de Fortaleza). Os nomes dos alvos não foram divulgados.



Conforme o Ministério Público Estadual (MPCE), a operação desvelou uma organização criminosa, encabeçada por um policial militar, que prestava apoio a pequenos e médios traficantes locais. Contando com uma “estrutura bem delineada”, a quadrilha, ainda segundo o MPCE, era composta por 17 policiais militares e neutralizava a concorrência dos traficantes em suas áreas de atuação.



“Eles se aproveitavam da condição de agentes da lei para cobrar propinas, obter informações privilegiadas acerca de infratores rivais do grupo e, até mesmo, revender os materiais apreendidos, o que lhes rendiam vantagens financeiras”, afirmou o MPCE.



A operação foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do MPCE e pela Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



Os órgãos contaram com os apoios do Departamento Técnico Operacional (DTO) da Polícia Civil, da Assessoria de Inteligência da Policial Militar (Asint) e do Comando Geral da Polícia Militar. Os mandados, por sua vez, foram expedidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas e pela Vara da Auditoria Militar do Estado.



Histórico



A operação Gênesis tem sido deflagrada, em sucessivas fases, desde 2020, mas é baseada em dados que vão até o ano de 2016. A partir de escutas telefônicas, o Gaeco deparou-se com vários policiais e ex-policiais, civis e militares, praticando crimes como extorsão e tráfico de drogas e de armas — ora em desfavor de traficantes de drogas, ora em associação com eles.



Em alguns dos casos, os policiais consultavam bancos de dados internos da SSPDS para identificar criminosos que estivessem com mandados de prisão em aberto e passavam a extorqui-los para que as ordens judiciais não fossem cumpridas.



Outra prática recorrente dos policiais flagrados pela Gênesis era apreender drogas ou armas com os criminosos e, em vez de lavrar os devidos procedimentos policiais, apropriavam-se dos ilícitos para revender a outros traficantes.



Nas dez fases da Operação Gênesis, já foram expedidos, ao todo, 104 mandados de prisão preventiva e 137 de busca e apreensão.



Relembre cada um das fases da operação Gênesis

1ª fase — Setembro de 2020

São cumpridos 17 mandados de prisão e de busca e apreensão em Fortaleza e em Maracanaú contra nove policiais militares da ativa, três policiais civis da ativa e cinco civis (quatro suspeitos de atuarem como traficantes e um policial civil aposentado, apontado como o líder da organização criminosa).



2ª fase — Outubro de 2020

Foram cumpridos 16 mandados de prisão e de busca e apreensão em Fortaleza e em Caucaia contra três policiais militares e três policiais civis da ativa, nove suspeitos de tráfico de drogas e um ex-policial militar.



3ª fase — Maio de 2021

Foram cumpridos 26 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão — sendo 21 contra integrantes de organizações criminosas (oito já estavam presos) e cinco contra policiais militares — em Fortaleza e em Caucaia.



4ª fase — Julho de 2021

Foram cumpridos 12 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, além de medidas cautelares restritivas, contra policiais militares.



5ª fase — Setembro de 2021

Foram cumpridos cinco mandados de prisão e de busca e apreensão em Fortaleza, Pacatuba e unidades prisionais. O alvo era uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas ilícitas, receptação e desmanche de veículos roubados.



6ª fase — Fevereiro de 2022

Foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão, em Fortaleza e em unidades prisionais, contra uma facção criminosa que atuava no bairro Jangurussu.



7ª fase — Abril de 2022

Foram cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão contra o núcleo de uma facção criminosa que atuava preponderante na região dos bairros Serrinha e Itaoca, em Fortaleza. As ordens judiciais, porém, foram cumpridas em várias regiões do Estado.



8ª fase — Julho de 2022

Foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão em municípios da Região Metropolitana de Fortaleza. O alvo também era uma organização criminosa encabeçada por um policial militar que extorquia criminosos.



