Incêndio de grandes proporções atinge distribuidora no Crato

Um incêndio de grandes proporções atinge a Distribuidora Roque, empreendimento localizado no município do Crato, a 502,3 km de Fortaleza. Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Ceará, duas equipes da corporação já estão no local para conter as chamas.

Confira registros do incidente:

Dois caminhões dos Bombeiros já estão no local (Foto: Carlos Maxuel)



Empreendimento comercializa utensílios domésticos (Foto: Carlos Maxuel)



Segundo o CBM-CE, estão no local as unidades de Crato e Juazeiro do Norte. A distribuidora é um empreendimento de utensílios domésticos e itens de informática.

