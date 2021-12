Projeto com solução para o canal do Rio Granjeiro, no Crato, deve ser concluído até janeiro

De acordo com o prefeito José Aílton Brasil, obra será licitada ainda no primeiro semestre de 2022

As fortes chuvas que vêm causando estragos e deixando milhares de desabrigados no sul da Bahia nas últimas semanas acendem um sinal de alerta sobre a necessidade de os governos tirarem do papel medidas de prevenção capazes de mitigar as intempéries provocadas de tempos em tempos pela natureza. No Interior do Ceará, o município do Crato, que há anos sofre com transbordamentos no canal do Rio Granjeiro durante a quadra chuvosa, pretende acelerar o projeto de construção de uma barragem de amortecimento no entorno da vala para facilitar o escoamento das águas e reduzir as chances de alagamentos.

A informação foi antecipada pelo prefeito José Ailton Brasil (PT) em entrevista à rádio CBN Cariri. Segundo o gestor, a obra deve custar cerca de R$ 6 milhões e já teve orçamento aprovado pelo Governo do Estado, que assumiu a responsabilidade do financiamento. O projeto executivo, que deve ser finalizado até o dia 15 de janeiro, inclui a construção de galerias, alargamento da estrutura do canal e a ampliação do nível da vazão.

“Os técnicos já estudam o prolongamento da área de escoamento da água até a avenida Thomaz Osterne, e a partir da ponte do Lameiro. Com isso, vamos aumentar a capacidade de 60 para 90 metros cúbicos. Teremos ainda duas galerias nas laterais, cada uma de cinco metros por um e meio, fazendo a vazão aumentar para 140 metros por minuto, praticamente o dobro da atual”, explicou o prefeito em conversa com o jornalista Farias Júnior.

Segundo Zé Ailton, o projeto vem sendo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC) em parceria com uma consultoria especializada em obras hidráulicas. “Assim que recebermos o estudo completo, já iremos agilizar o processo de licitação junto ao Governo do Estado para que possamos concluir toda a parte burocrática ainda n o primeiro trimestre de 2022”, acrescentou o gestor, frisando que essa será uma das obras mais importantes da história do Crato.

Construído em 1957, o canal do Rio Granjeiro corta um trecho de aproximadamente 4 km na Avenida José Alves de Figueiredo, centro comercial da cidade. Em períodos chuvosos, os constantes transbordamentos levam prejuízos a moradores e comerciantes, que têm suas casas e estabelecimentos invadidos pela forte correnteza em virtude do acúmulo das águas no leito do rio.

Ao longo das últimas décadas, as inundações causaram perdas que vão desde bens materiais a vidas humanas. As discussões em torno de possíveis soluções para o problema já se arrastam há anos no poder público. O último projeto havia sido apresentado em 2012, durante a gestão do então governador Cid Gomes, que chegou a anunciar orçamento de R$ 5,2 milhões para a obra. Assim como nas iniciativas anteriores, a proposta ficou apenas no campo das ideias.

