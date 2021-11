Crato ganha museu orgânico em homenagem a Telma Saraiva, pioneira da fotopintura

O Sesc Ceará, em parceria com a Fundação Casa Grande, inaugurou no último sábado, 13, o oitavo museu orgânico na região do Cariri, batizado Casa de Telma Saraiva. O lançamento durante a 23ª Mostra Sesc Cariri de Culturas homenageia a foto-pintora e fotógrafa precursora da arte de fotografia pintada à mão no Crato. Projeto Museus Orgânicos nasceu da necessidade de eternizar mestres da cultura, artistas e personalidades da história cearense por meio desse patrimônio imaterial.

A diretora de programação social do Sesc Ceará, Débora Sombra, comentou à rádio CBN Cariri que o museu faz uma homenagem póstuma a Telma Saraiva, artista que, já na década de 40, representou o feminino pelo uso primordial da técnica de fotopintura, a qual dava cores às fotografias monocromáticas de sua época.

Sombra explica ainda que o museu orgânico tem suas particularidades por ser construído na própria casa do mestre homenageado. Diferentemente de um museu convencional, que possui informações e artefatos da vida de um artista, o museu orgânico detém seu próprio saber.

“Quando você vai na casa de um mestre, ele mesmo representa o museu por meio de sua cultura, seus hábitos e seu apoio à comunidade ao redor. A casa cresce em um lugar de memória e afeto”, afirma Débora Sombra.

Casa homenageia pioneira da fotopintura Telma Saraiva (Foto: Jr Panela)



Casa de Telma Saraiva

A casa de Telma Saraiva conta com várias fotopinturas da artista, além de seu histórico e equipamentos que ela utilizava. No museu, o público irá conhecer objetos inéditos de bastidores, como o laboratório de negativos e várias câmeras, entre elas a primeira utilizada pelo pai de Telma no início do século XX.

“O museu está maravilhoso, temos muito orgulho do que conseguimos entregar ao Estado do Ceará. A família de Telma tem um zelo imensurável pela casa, é algo lindo que conseguimos perceber a arte e a mulher que ela era naquela região”, conclui Sombra.

