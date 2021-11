Crato chega a quase 10 mil crianças e adolescentes vacinados contra Covid-19

Quase 10 mil crianças e adolescentes com idades entre 12 e 17 anos já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no município do Crato, região do Cariri. A cidade foi uma das primeiras do interior cearense a iniciar a aplicação do imunizante no público menor de 18 anos, ainda no começo de setembro.



Ao todo, 9.582 doses haviam sido aplicadas no público infantojuvenil do Crato até essa quarta-feira, 3, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde. A vacinação ocorre em 13 postos de atendimento montados em áreas estratégicas da zona urbana e em algumas comunidades rurais. De acordo com a pasta, a procura pelo antígeno nessa faixa etária tem se mantido alta desde o começo das aplicações.



Para o coordenador da Vigilância em Saúde do município, Diones Gomes, a procura tem superado as expectativas devido às ações de incentivo à imunização promovidas pelo Município. Segundo ele, a pasta da saúde montou uma força tarefa para garantir ritmo acelerado na aplicação das doses. “Os locais de vacinação estão funcionando aos fins de semana e feriados. Quando chegam novas doses, imediatamente enviamos aos pontos de aplicação”, disse Gomes ao jornalista Farias Júnior durante entrevista à Rádio CBN Cariri.



O coordenador ainda explicou que quem está com a primeira dose em atraso não precisa realizar agendamento para receber o imunizante, basta ir direto ao posto de saúde mais próximo. No caso das crianças e adolescentes, a marcação prévia é necessária devido à quantidade limitada de doses enviadas ao município. “O agendamento é aberto à medida que a Secretaria da Saúde do Estado nos encaminha novas doses. Quanto mais vacinas recebemos, mais fazemos esforços para aplicar de forma célere”, complementou.

Para receber a imunização, as crianças ou adolescentes devem comparecer aos locais de vacinação acompanhados dos pais ou responsáveis portando documento de identificação com foto e comprovantes de residência e de agendamento.



Recentemente, o Crato deu início à aplicação da dose de reforço, também chamada de D3, nos profissionais de saúde e idosos acamados a partir de 75 anos. No total, o número de vacinados com pelo menos uma dose na cidade chega a 102.984, que corresponde a 79% do número da população, segundo a estimativa de 2021 do IBGE. Já a quantidade de imunizados com segunda dose ou vacina de aplicação única (Janssen) é de 71.638, que perfaz cerca de 55% dos 130 mil habitantes cratenses.



