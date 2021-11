Réplica de espada templária é furtada em loja maçonica no Crato

Um homem furtou uma réplica de uma espada templária de uma loja maçônica localizada no município do Crato, na região do Cariri. De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), a Delegacia Regional do município está apurando o caso que aconteceu na última sexta-feira, 5.

A Polícia instaurou um procedimento para identificar e capturar o suspeito de praticar o crime.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser encaminhadas para o número (88) 3102 1285, da Delegacia Regional do Crato.

As denúncias também podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101 0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.



