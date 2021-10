Crato terá dois museus reformados após dois anos de abandono

Os museus estão com licitação marcada para o próximo dia 13 de outubro através do contrato de repasse celebrado entre o Ministério do Turismo/Caixa Econômica Federal e o Município de Crato

Na última quinta-feira, 23, a Comissão Central de Licitação da Prefeitura do Crato publicou o edital de licitação para contratação dos serviços de engenharia para reforma do prédio que abriga o Museu Histórico do Crato e o Museu de Artes Vicente Leite. Abandonados por dois anos, os museus estão com licitação marcada para o próximo dia 13 de outubro por meio do contrato de repasse celebrado entre o Ministério do Turismo/Caixa Econômica Federal e o Município de Crato.

De acordo com o portal da prefeitura de Juazeiro do Norte, o prefeito do município, Zé Ailton, havia iniciado um processo de regularização da titularidade do imóvel desde o início da gestão a fim de receber investimentos de recursos oriundos do Tesouro Nacional. Enquanto aguardava a regularização, foi feita a reforma do telhado e outros serviços de manutenção no prédio e no acervo. Durante esse período, o projeto de reforma do prédio também foi elaborado.

Em junho deste ano, foi aprovada uma lei criando o Conselho Curador dos dois museus, visando conceder à sociedade o papel de guardiã, juntamente com o Poder Público, do valioso acervo do prédio. Em entrevista ao jornalista Farias Junior para a rádio CBN Cariri nesta quinta-feira, 30, o Secretário de Cultura do Crato, Amadeu de Freitas, informou que o investimento será no valor de R$ 342 mil, sendo R$ 238 mil de uma emenda parlamentar do deputado André Figueiredo e o restante da contrapartida da Prefeitura do Crato.

Segundo o secretário, adaptações de acessibilidade serão feitas no prédio por meio de rampas e da instalação de um elevador. "Nós teremos um elevador que permitirá às pessoas que estão no Museu Histórico acessar o piso superior ao Museu de Artes por meio desse equipamento. E teremos a recuperação da pintura de toda a estrutura", explica.

Com data marcada para realizar a licitação no dia 13 de outubro, o secretário acredita que até o final do ano já tenha sido assinado o contrato de execução, com as obras podendo ser iniciadas a partir do próximo ano. "A questão do prazo de entrega vai depender do contrato e de como serão estabelecidos os termos para a conclusão da obra", pontua.

Durante o período de execução da obra de reforma do prédio, a Secretaria de Cultura do Crato vai trabalhar na elaboração de novos projetos de exposição dos dois museus, na restauração de obras e na execução dos projetos de exposição com definição de temas. Além disso, a formação de educadores para acompanhamento e orientação de visitas também será realizada.

