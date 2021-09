Mulheres suspeitas de tráfico de drogas são presas na rodoviária do Crato

Duas mulheres foram presas em flagrante na rodoviária do Crato durante a madrugada deste domingo, 19. A dupla é suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a abordagem, foram apreendidos aproximadamente três quilos de entorpecentes que seriam levados até Juazeiro do Norte.

Os policiais civis receberam uma denúncia e, a partir do levantamento das informações, o transporte coletivo utilizado pelas mulheres foi identificado pelos investigadores.

O veículo foi alcançado na rodoviária do Crato, onde as mulheres foram abordadas. Com o auxílio de um cão farejador, foram encontrados na bagagem das suspeitas pouco mais de dois quilos de crack, 783 gramas de cocaína, um aparelho celular e uma quantia em dinheiro.

As mulheres, que não tinham antecedentes criminais, foram autuadas pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi instaurado um inquérito. O material foi apreendido e as equipes da Polícia Civil seguem investigando a participação de outras pessoas no crime.

