Estreia hoje série de programas especiais Anuário do Ceará

O Anuário do Ceará, lançado nessa segunda, 27, inclui a exibição de 22 programas de TV com personagens importantes no cenário cearense. O primeiro é apresentado nesta terça, 28, a partir das 19 horas. O tema de hoje são os "60 anos do Museu de Arte da UFC (Mauc)", lembrados nesta edição 2021-2022 do Anuário. A convidada é a diretora do Museu de Arte da UFC (Mauc), Graciele Siqueira, que é entrevistada pelo jornalista Jocélio Leal, editor-geral do Anuário.

Graciele está no cargo desde 2018. É museóloga, mestre em Museologia e Patrimônio e especialista em Gestão Cultural. Participa desde 2021 da Rede de Pesquisa e (In)Formação em Museologia, Memória e Patrimônio (REDMus), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). No Museu de Arte da Mauc/UFC, desde setembro de 2008, ela desempenha a função de museóloga.

A série de programas continua sendo exibida até o dia 27 de outubro, de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, pelo Canal FDR (canal 48.1 - sinal aberto; 23 - Multiplay; 24 - Net e 138 - Brisanet)..

Serviço

Especiais do Anuário do Ceará

De 28/9 a 27/10, de segunda a sexta-feira, às 19 horas, no Canal FDR

Reprise: de 29/9 a 28/10, às 8h30, no Canal FDR (canal 48.1 - sinal aberto; 23 - Multiplay; 24 - Net e 138 - Brisanet)

Também disponíveis no perfil da FDR no YouTube.

Confira a programação dos demais programas:

Quarta, 29 - "O 1º lugar da Boris na categoria Ótica e Joalheria na pesquisa Anuário DataFolha Top of

Mind"

Convidado: Airton Boris, fundador e proprietário das Óticas Boris

Quinta, 30 - "O 1º lugar do Farias Brito na categoria Colégio na pesquisa Anuário DataFolha Top of

Mind"

Convidado: Tales de Sá Cavalcante, diretor superintendente da Organização Educacional Farias Brito

Sexta, 1º/10 - "O destaque das Óticas Diniz na categoria Ótica e Joalheria na pesquisa Anuário DataFolha Top of Mind"

Convidado: Helton Vidal, sócio-diretor das Óticas Diniz Fortaleza

