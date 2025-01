Caminhonete desgovernada atropela e mata homem em Cratéus, no Ceará

Caso foi registrado na noite do último sábado, 18; Polícia Civil do Ceará investigado a ocorrência

Uma caminhonete desgovernada atropelou um homem em via pública no município de Crateús , a 355 quilômetros de Fortaleza , na noite do último sábado, 18. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que a vítima de 36 anos caminha pela rua e é atingida pelo veículo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o condutor de uma caminhonete teria deixado o veículo estacionado em uma via do município, quando o automóvel, que estava desocupado, teria descido uma ladeira e atropelado um pedestre.