Homem é preso suspeito de matar adolescente de 13 anos em Crateús

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Um outro adolescente de 16 anos foi apreendido suspeito de também ter participado do homicídio, ocorrido na madrugada de sábado, 11, em uma casa do bairro Maratoan

A Justiça decretou neste domingo, 12, a prisão preventiva do homem de 51 anos suspeito de matar um adolescente de 13 anos durante a madrugada do sábado, 11, em Crateús, a 350 quilômetros da capital cearense. Francisco Evandro Gomes da Silva é suspeito de matar Marcos Vinícius Costa Martins com auxílio de um adolescente de 16 anos, que também foi apreendido. Os dois negam ter praticado o assassinato.



Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), o crime ocorreu na casa de Francisco Evandro, localizada no bairro Maratoan. Os policiais militares que foram acionados para a ocorrência encontraram o corpo de Marcos Vinícius dentro de uma rede, no quintal da residência, com várias perfurações aparentemente feitas à faca.