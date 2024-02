Criança de cinco anos morre após ser atropelada por ônibus escolar em Crateús

Uma criança de cinco anos morreu após ser atropelada por um ônibus escolar no distrito de Assis, na zona rural do município de Crateús, a 359,1 quilômetros de Fortaleza. O caso aconteceu na tarde dessa sexta-feira, 23. O acidente aconteceu após a criança desembarcar do veículo escolar, próximo à sua residência.

A vítima foi socorrida para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A Delegacia Regional de Crateús investiga o caso.

No local, a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) realizou os levantamentos iniciais que subsidiaram as investigações.