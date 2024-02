Professor de muay thai é preso suspeito de estuprar criança de seis anos, em Pindoretama

Um professor de muay thai, de 27 anos, foi preso nessa segunda-feira, 19, em cumprimento a um mandado pelo crime de estupro de vulnerável contra uma criança que, na época, tinha 6 anos. O crime foi registrado em 2021 no município de Pindoretama, a 47,3 km de Fortaleza.

Os familiares da vítima procuraram as autoridades policiais assim que souberam do crime. Conforme as investigações, desenvolvidas pela Delegacia Municipal de Pindoretama, o professor se aproveitou da proximidade com a criança e praticou o abuso.