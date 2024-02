Governo federal reconhece emergência em Crateús devido à estiagem

Além do município cearense, outras seis cidades estão na lista apresentada no documento

Além da cidade cearense, a medida reconhece outros tipos de desastres em seis municípios do Brasil, nos estados Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.

O município de Crateús , localizado a 359 quilômetros de Fortaleza, teve situação de emergência reconhecida pelo governo federal. A portaria foi publicada pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, na edição desta segunda-feira, 5, do Diário Oficial da União.

Dentre os fatores apontados pela portaria, estão chuvas intensas, seca e vendaval. No caso de Crateús, o documento aponta que a medida foi tomada devido à estiagem.

De acordo com Meiry Sakamoto, gerente de meteorologia da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a partir do monitor de secas do órgão, a região do Crateús está em uma condição de seca moderada desde outubro de 2023.

Esse período representa a estiagem no município, porém a especialista explica que, além da precipitação, as altas temperaturas contribuem para o cenário observado.



“Temperaturas realmente muito altas, as máximas muito acima dos valores climatológicos, e isso acaba contribuindo para secar o ambiente de um modo geral, reduzindo a umidade relativa do ar e também aumentando a evaporação e a evapotranspiração da vegetação”, destacou.

O Calendário de Chuvas da Funceme aponta que Crateús registrou um índice de 656.4 milímetros (mm) em 2023, valor um pouco acima do normal durante o ano.



Porém, em novembro, a média observada foi de 5,1 mm, 61,6% a menos do número esperado no mês. Já em dezembro, a média foi de 27,4 mm, valor um pouco acima do esperado no período. Porém, em janeiro deste ano, a média no município foi de 47,1 mm e o esperado para o mês era 113,8 mm.