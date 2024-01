Governo federal reconhece situação de emergência em Catunda

Município decretou situação de emergência em novembro do ano passado devido ao período de estiagem no segundo semestre

O município de Catunda, a 266 quilômetros (km) de Fortaleza, teve situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em portaria publicada nesta quarta-feira, 24, no Diário Oficial da União. As condições emergenciais já haviam sido decretadas pela prefeitura em novembro do ano passado devido aos danos causados pelo período de estiagem.

No documento, a prefeita de Catunda, Ravenna Fernandes, alega que a falta de chuvas deixou o solo da região “extremamente seco”, dificultando o acesso da população à água potável para consumo.

Ainda no decreto, a gestora afirma que os mananciais do município não possuem reservas suficientes para abastecer a população e pede ajuda do governo federal com o retorno da pperação Pipa na cidade, bem como apoio para angariar fundos a serem utilizados no combate as consequências enfrentadas.