Redemoinho "dust devil": saiba como se forma o fenômeno registrado em Crateús

A área de extensão pode ser de 3 a 100 metros, com altura média de aproximadamente 100 a 300 metros. A velocidade do vento em redemoinhos de poeira maiores pode chegar a 80 km/h ou mais.

Em vídeo divulgado pelas redes sociais, é possível identificar os trabalhadores da obra fazendo a "vaia cearense" com a surpresa do fenômeno. Uma barraca, onde os trabalhadores ficam, foi derrubada pela força do vento. Uma estrutura mais sólida, com base de ferro, não foi comprometida.

A Funceme também evidencia que, principalmente nessas épocas de condições mais quentes e secas no Estado, as criações de redemoinhos são frequentes.

Veja imagens