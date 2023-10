Setembro de 2023 tem o segundo maior registro de focos de calor em 22 anos, no Ceará

Os maiores registros foram em: Icó (com 1222 focos), Sobral (com 521 focos), Saboeiro (com 518 focos), Ibiapina (401 focos) e Acopiara (388 focos). Veja o gráfico:

O mês de setembro de 2023 teve a segunda maior quantidade de focos de calor detectados no Ceará desde setembro de 2001 , segundo o Relatório Focos de Calor da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), lançado nesta sexta-feira, 6. Ao todo, foram 12.007 focos de calor em 179 dos 185 municípios do estado.

De acordo com o relatório, o mês de setembro foi marcado pelo baixo volume de chuva, altas temperaturas e baixo índice de umidade relativa do ar. Os ventos, no entanto, estiveram mais intensos em algumas regiões do estado, como na faixa litorânea e nas regiões serranas.

Essas condições de tempo — quente e seco — favorecem a propagação das queimadas na vegetação, o que, por consequência, muitas das vezes propicia o início de incêndios florestais.