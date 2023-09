Motorista atinge torcedores com automóvel em Crateús

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso de torcedores que foram atingidos por um automóvel nesse domingo, 24, no município de Crateús, no Ceará. As vítimas apresentaram escoriações.

As pessoas seriam torcedoras do São Paulo Futebol Clube e estavam confraternizando nas ruas após uma partida de futebol.

O POVO apurou que o veículo envolvido na ocorrência foi apreendido. O caso é investigado como lesão corporal, por meio da Delegacia Regional de Crateús.