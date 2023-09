Polícia investiga achado de corpo no mar da Barra do Ceará

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga um achado de cadáver ocorrido na tarde desse domingo, 24, no mar da Barra do Ceará, em Fortaleza.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo de um homem não identificado formalmente estava no mar e em avançado estado de decomposição.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate do corpo. As equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense estiveram no local, e a investigação ficou a cargo do 33º Distrito Policial.