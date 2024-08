Carro capota na BR 222 e família é encaminhada à Santa Casa de Sobral

Uma criança que estava no veículo saiu ilesa, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE)

Um carro com cinco pessoas capotou na manhã deste sábado, 17, na BR-222, no quilômetro 260, na zona rural de Coreaú. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), o condutor perdeu o controle ao tentar desviar de um objeto na pista. Uma criança e uma cadela da raça Yorkshire que estavam no veículo saíram ilesas.

Um homem de 47 anos, uma mulher de 48 anos, um idoso de 81 anos e uma adolescente de 16 anos estavam no carro, além da criança.

Segundo o CBMCE, uma das vítimas sofreu uma lesão no braço e foi encaminhada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral pela ambulância da cidade de Coreaú. As demais vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e também levadas ao hospital para avaliação.