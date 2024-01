Forte chuva com granizo derruba árvores e danifica casas em Coreaú

A chuva teve início por volta das 14 horas da tarde. De acordo com Ianka de Fátima Moura Lacerda Cunha, 27, moradora do Centro de Coreaú, o município estava ensolarado até pouco tempo antes, quando rajadas de ventos anunciaram o início da tempestade.

Moradores de Coreaú , no Sertão de Sobral, relatam a ocorrência de uma forte chuva com a incidência de granizo no município. O fenômeno foi registrado na tarde dessa terça-feira, 27. Conforme os relatos, a chuva teve duração média de 40 minutos e foi acompanhada de fortes rajadas de vento.

A moradora relata o susto de perceber que a chuva era acompanhada de granizo. “Minha filha, que é uma neném, acordou com o barulho. Parecia até que a casa estava sendo apedrejada. Meu marido olhou pela porta e, do chão, pegou as pedras de gelo. Por um momento não acreditamos que era mesmo granizo”, conta Ianka.

A moradora conta que o telhado foi danificado pela queda das pedrinhas de gelo. “Mas aqui perto, na Praça da Matriz, uma árvore caiu e as telhas da Igreja também foram danificadas. Na casa de amigos, árvores também caíram, e soubemos que veículos aqui no município foram arrastados pela chuva”, conta Ianka.

Moradores utilizaram as redes sociais para mostrar os efeitos da chuva, inclusive para demonstrar o espanto pela ocorrência de granizo.

No Centro do Município, bairro onde mora Ianka Cunha, o fornecimento de energia elétrica ainda foi interrompido em decorrência da chuva. Contudo, cerca de duas horas depois retornou. O POVO entrou em contato com a Enel para pedir esclarecimento sobre a normalização do fornecimento em todo o município e aguarda resposta.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o fenômeno no município ainda está em análise. De acordo com aviso meteorológico emitido na tarde dessa terça-feira, 26, a região de Coreaú estava na área sujeita à ocorrência de chuvas intensas, principalmente até a madrugada desta quinta-feira, 27. “Não se descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento”, declarava o órgão.

A Funceme aponta que nesta quarta-feira, 27, a previsão para o Ceará é de chuvas isoladas nas regiões localizadas no Litoral, Centro, Oeste e Sul do estado. Durante a manhã, as chuvas tendem a ocorrer em áreas do Litoral de Fortaleza e do Pecém, enquanto à tarde e à noite, nas regiões do Litoral Norte, na Ibiapaba e no Sertão Central e Inhamuns.