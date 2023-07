Homem acusado de tentativa de feminicídio em Coreaú é preso em São Paulo

Um homem, de 23 anos, que estava foragido da Justiça do Ceará pelo crime de tentativa de feminicídio contra a sua ex-companheira foi alvo de um mandado de prisão preventiva, cumprido no município de Sertãozinho, em São Paulo, na tarde dessa quinta-feira, 13. A captura foi realizada em trabalho conjunto entre as Polícias Civis do Estado do Ceará (PC-CE) e do Estado de São Paulo (PCESP). O delito aconteceu em Coreaú.

Segundo informações veiculadas pela Delegacia Municipal de Coreaú, o suspeito possui antecedentes criminais por ameaça e lesão corporal dolosa — a unidade foi a responsável por pedir a sua prisão. A ação criminosa foi realizada em dezembro de 2021, em um ponto de uma rodovia estadual.

De acordo com as investigações, o suspeito atirou contra a sua ex-companheira ao vê-la em uma motocicleta com outra pessoa — os dois foram atingidos pelos disparos. Os dois foram levados para uma unidade de saúde, onde receberam os cuidados necessários.

Após os trabalhos investigativos serem iniciados, foi identificado que o suspeito estava residindo em uma cidade situada na Região Metropolitana de Ribeirão Preto — depois de ser preso, ele foi levado a uma unidade policial, onde se encontra à disposição da Justiça.

