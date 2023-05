Buscas por pescador que desapareceu no rio Coreaú são suspensas

As buscas pelo homem de 51 anos que desapareceu no rio Coreaú, no município de Camocim, foram suspensas nessa quarta-feira, 3, após cerca de 120 horas de trabalho.

O pescador, identificado como Elivaldo João da Silva, está desaparecido desde o dia 27 de abril após sair sozinho para pescar no rio e não retornar.

No dia 28, a Marinha do Brasil iniciou uma Operação de Busca e Salvamento (SAR) coordenada pelo Salvamar Nordeste, com participação da Capitania dos Portos do Ceará e da Agência da Capitania dos Portos em Camocim.

As buscas tiveram o apoio da Defesa Civil de Camocim, da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará.

Apesar do trabalho realizado na região e nas proximidades, apenas a canoa que o homem utilizava foi encontrada.

Nessa quarta-feira, 3, a Marinha informou, por nota, que a operação foi suspensa, com a possibilidade das buscas retornarem caso novas informações sejam divulgadas. A decisão levou em conta a probabilidade de sobrevivência da vítima, as condições meteorológicas e as áreas de provável localização investigadas.

“Na noite do dia 2 de maio, após considerada a probabilidade de sobrevivência do incidente, as condições meteorológicas reinantes e as áreas de provável localização investigadas, foi suspenso o SAR, podendo as buscas serem reiniciadas por ocasião de novas informações”, informou o órgão.

Um inquérito administrativo foi instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades pelo ocorrido.

