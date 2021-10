Criança de 6 anos morre atropelada em Coreaú

Uma criança de 6 anos morreu atropelada no distrito de Boqueirão, no município de Coreaú, a 297 quilômetros de Fortaleza, no último sábado, 16, enquanto atravessava uma via para ir ao encontro do pai. Davi Luís de Lima chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas já chegou sem vida ao hospital.

O colégio onde a criança estudava, a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Vereador Raimundo Cardoso, localizada no distrito, escreveu uma nota de pesar lamentando a morte do menino.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas no local da ocorrência. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um inquérito policial por portaria foi instaurado em virtude da ausência da detenção do condutor do veículo, na Delegacia Regional de Sobral, unidade plantonista da Polícia Civil.

O carro foi apreendido e o pai do condutor foi ouvido, informando que o motorista é um homem habilitado de 20 anos. Ele alegou que o filho estava correndo risco de linchamento no local do acidente e, por isso, fugiu após prestar os primeiros socorros à criança. O inquérito foi transferido para a Delegacia Municipal de Coreaú, que segue à frente das investigações.





