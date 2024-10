Candidatos à presidência celebram aprovação de chapas no Palmeiras

Leila Pereira e Savério Orlandi foram as redes sociais e mostram confiança na batalha eleitoral no Verdão

O Conselho Deliberativo do Palmeiras aprovou, nesta segunda-feira (14/10), as duas chapas que vão concorrer à presidência do clube. Os candidatos serão a atual mandatária Leila Pereira, representando a situação, além de Savério Orlandi, candidato da oposição. Os dois dirigentes, aliás, celebraram em suas redes sociais a confirmação da candidatura.

Leila Pereira, atual presidente e favorita à reeleição, integra a chapa “Palmeiras Campeão”, com Maria Teresa Bellangero como primeira vice. Aliás, ela recebeu o maior número de votos desde o lançamento do filtro, com 168 votos.