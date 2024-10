Lula atrai líder evangélico com sanção de Dia da Música Gospel e ouve elogio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva atraiu para o Palácio do Planalto, nesta terça-feira, 15, um líder evangélico de oposição. Trata-se do deputado Otoni de Paula (MDB-RJ), que foi um dos apoiadores mais eloquentes do governo de Jair Bolsonaro e que se coloca no campo da direita. Otoni compareceu à solenidade de sanção do projeto que cria do Dia Nacional da Música Gospel, discursou e elogiou o presidente da República.

O próprio Otoni reconheceu se tratar de uma situação inesperada. "Senhor presidente, quis Deus que eu, que fui um dos mais combatentes defensores do antigo governo e seu crítico político, estivesse hoje aqui para representar a Frente Parlamentar Evangélica", declarou ele. O deputado disse se dirigir ao presidente da República, e não ao "Lula do Partido dos Trabalhadores".

"O mesmo Deus em um momento delicado da recente história do Brasil usou o presidente Lula para manter a nossa liberdade religiosa, que era a época ameaçada pela aprovação do PLP 122 o projeto criminalizaria a homofobia Foi no dia 22 de dezembro de 2003 que o senhor sancionou a lei da liberdade religiosa no Brasil", declarou o deputado. Ele mencionou que Lula era acusado justamente de querer fechar igrejas.