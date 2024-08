Carga de frutas: 100 mil maços de cigarro contrabandeado são apreendidos em Chorozinho

Uma carga de 100 mil maços de cigarros contrabandeados foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no município de Chorozinho, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Os cigarros estavam sendo transportados em uma carga de frutas e a apreensão, que aconteceu no sábado, 17, resultou em um homem detido durante uma abordagem, no km 71 da BR 116.



O caminhão apreendido tinha 200 caixas de mercadoria ilícita que estavam em transporte, sendo os 100 mil maços de cigarro de uma marca da Coreia do Sul. O motorista do caminhão, um homem de 49 anos, não informou aos agentes a origem e nem o destino da mercadoria. Ele foi encaminhado junto com a carga ilícita para a Superintendência da Polícia Federal, em Fortaleza (CE), que seguirá com as investigações.



Segundo a PRF, o contrabando desses produtos é uma questão de saúde pública, mas também de patrocínio ao crime organizado. “Com reflexos fiscais para o País, o contrabando de cigarros é um mercado lucrativo e estratégico para as organizações criminosas, representando uma importante ferramenta de financiamento para as demais ações criminosas praticadas por essas organizações” disse a corporação no seu site oficial.