RJ: Polícia investiga caso de advogada desaparecida há quase três meses

Advogasa está desaparecida há mais de dois meses e polícia está investigando o caso Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

A advogada e estudante de Psicologia Anic de Almeida Peixoto Herdy, de 55 anos, está desaparecida desde o dia 29 de fevereiro, quando foi vista pela última vez estacionando um veículo em um shopping de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Após isso, ela entrou em um Jeep Compass preto e está sumida desde então. O caso está sendo investigado pela 105ª Delegacia de Polícia Civil de Petrópolis e pela Delegacia Antissequestro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Delegacias deverão expor cartazes orientando à rápida denúncia de desaparecimentos no Ceará; VEJA

Quatro pessoas suspeitas foram presas pela Polícia Civil Quatro pessoas foram presas pela Polícia Civil por suspeita de estarem envolvidas no sumiço de Herdy. Um dos principais suspeitos é técnico de informática e amigo da família Lourival Correa Netto Fatiga. O rapaz sabia da rotina do casal e já chegou a fazer viagens com eles. Fatiga também teria instalado um serviço de câmeras de vigilância na casa de Anic a pedido de seu marido. No entanto, Lourival nega que tenha envolvimento no crime. Sequestrador entrou em contato com o marido de Anic A advogada é casada há 20 anos com o professor Benjamin Cordeiro Herdy, de 78 anos, que é um dos herdeiros da universidade Unigranrio.